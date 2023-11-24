Тайбэй сообщил о прохождении австралийского корабля через Тайваньский пролив

Во время движения судна вооруженные силы острова следили за ситуацией в акватории и воздушном пространстве

ГОНКОНГ, 24 ноября. /ТАСС/. Австралийский корабль совершил проход через Тайваньский пролив с севера на юг. Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня.

"Австралийский корабль вчера (23 ноября) начал идти через Тайваньский пролив с севера на юг", - говорится в заявлении.

Как отмечается, во время движения корабля через пролив тайваньские вооруженные силы следили за ситуацией в акватории и воздушном пространстве. Подчеркивается, что "ситуация была нормальной".

Напряженность в Тайваньском проливе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.