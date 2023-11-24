Минздрав Газы сообщил, что ЦАХАЛ штурмует индонезийскую больницу в анклаве

По данным ведомства, минимум один человек был убит, еще трое получили ранения

ДУБАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля штурмует индонезийскую больницу, расположенную в населенном пункте Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения палестинского анклава.

По его данным, силы "оккупационной [израильской] армии штурмуют индонезийскую больницу". Сообщается о том, что в ходе атаки был убит по меньшей мере один человек, еще трое ранены. Кроме того, телеканал отмечает, что израильские военные арестовали троих палестинцев.

Al Jazeera 21 ноября сообщала, что больница, на территории которой остаются свыше 2,5 тыс. человек, полностью окружена израильскими военными. Израильская сторона утверждает, что многие госпитали, в том числе и индонезийская больница, являются полевыми штабами радикальных группировок и в подземных укрытиях, устроенных в подвальных помещениях больниц, могут находиться лидеры террористов.