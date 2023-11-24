24 ноября, 04:13
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: двое палестинских журналистов погибли в результате авиаударов Израиля

Вместе с ними во время атаки были убиты и члены их семей, сообщил телеканал

ДУБАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Двое палестинских журналистов убиты в результате авиаударов израильской армии по сектору Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Журналистка Амаль Зухд и ее семья погибли рано утром в пятницу в результате израильской авиаатаки на их дом в городе Газа. Днем ранее вместе с несколькими членами своей семьи погиб палестинский фотожурналист Мохаммад Айяш, когда их дом был разбомблен в Нусейрате в центральной части Газы.

По информации общества палестинских журналистов, 63 работника СМИ погибли в Газе с момента начала Израилем боевых действий против палестинского анклава.

В четверг международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ) сообщила, что по меньшей мере 53 журналиста, в том числе 46 палестинцев, 4 израильтянина и 3 ливанца стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта. Ранее КЗЖ уже заявил, что сейчас идет самый смертоносный период для журналистов с момента, когда организация начала собирать информацию в 1992 году. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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