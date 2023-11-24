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Палестино-израильский конфликт

В сектор Газа через КПП "Рафах" въехали еще 80 грузовиков с гуманитарной помощью

Ожидается, что в палестинский анклав во время гуманитарного перемирия прибудут до 300 машин с помощью населению

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 80 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в четверг через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщила газета The Times of Israel.

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Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа началась 21 октября - через две недели после начала обострения ближневосточного конфликта.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Как заявил ранее МИД Катара, перемирие вступит в силу в 08:00 мск 24 ноября.

Как сообщил пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, соглашение подразумевает, что в палестинский анклав въедут как минимум 200-300 грузовиков с помощью населению, в том числе восемь бензовозов. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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