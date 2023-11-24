Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу

Четырехдневное перемирие в палестинском анклаве между Израилем и ХАМАС начало действовать в 08:00 мск

КАИР/ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Договоренности о прекращении огня в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступило в силу. Об этом информировал телеканал Al Hadath.

Соглашение о четырехдневном перемирии в палестинском анклаве между сторонами конфликта начало действовать в 07:00 по местному времени (08:00 мск). В прямом эфире телеканал транслирует кадры административного центра сектора - города Газа, в котором пока сохраняется спокойная обстановка.

Газета The Times of Israel также сообщила, что четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, достигнутое при посредничестве Катара, вступило в силу в 08:00 мск.

В часы, предшествовавшие временному прекращению огня, израильская армейская пресс-служба дважды сообщала о срабатывании сирен в граничащих с палестинским анклавом районах, отмечает издание.

Заявления сторон

Как сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, израильские войска останутся на позициях внутри сектора Газа во время паузы в боевых действиях, оговоренной в соглашении об освобождении части удерживаемых в анклаве заложников. По его словам, паузу израильская армия намерена использовать для планирования следующих этапов операции.

Со своей стороны член руководства радикальной организации "Исламский джихад" Али Абу Шахин указал, что группировка намерена поддерживать состояние боевой готовности и следить за степенью соблюдения Израилем условий перемирия в секторе Газа. По его словам, продление перемирия или достижение соглашений по поводу новых гуманитарных пауз будут зависеть от того, как поведет себя в дальнейшем израильская сторона.

Ранее представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что первая группа заложников будет освобождена 24 ноября в 17:00 мск, в нее войдут 13 женщин и детей. По данным телеканала CNN, Израиль 24 ноября отпустит из тюрем 39 палестинских заключенных. Доставка гуманитарной помощи в палестинский анклав будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом, и начнется сразу после того, как перемирие вступит в силу.