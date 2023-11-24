В районах Израиля у сектора Газа после прекращения огня заработала воздушная тревога

Сигналы предупредили население об угрозе ракетного удара

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного удара, прозвучали после формального вступления в силу в 08:00 мск соглашения о прекращении огня в секторе Газа в израильских населенных пунктах, расположенных близ палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в населенных пунктах вблизи сектора Газа", - говорится в сообщении.

По информации газеты The Times of Israel, сигналы тревоги прозвучали спустя четверть часа после выступления в силу договоренностей о прекращения огня в населенных пунктах Киссуфим и Эйн-Хашлоша у границы с палестинским анклавом. Если снаряды действительно были запущены из сектора, речь идет, "по всей видимости, о первом нарушении перемирия со стороны террористических группировок Газы", отмечает издание.