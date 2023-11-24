СМИ: оппозиция Тайваня не согласовала единого кандидата на выборах главы острова

По информации TVBS, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и кандидат от выступающей за сближение с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи представили кандидатов на пост заместителя главы администрации острова на предстоящих выборах

ГОНКОНГ, 24 ноября. /ТАСС/. Две главные оппозиционные партии Тайваня - Гоминьдан и Тайваньская народная партия - не смогли прийти к консенсусу о едином коалиционном кандидате на выборах главы администрации острова, которые состоятся в январе 2024 года. Об этом сообщил тайваньский телеканал TVBS.

По его информации, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и кандидат от выступающей за сближение с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи представили кандидатов на пост заместителя главы администрации острова на предстоящих выборах. Кэ Вэньчжэ выбрал на роль своей напарницы по предвыборной гонке законодателя от Тайваньской народной партии У Синьин. Напарником Хоу Юи станет председатель правления тайваньской радиовещательной компании Broadcasting Corporation of China Чжао Шаокан.

Оба кандидата зарегистрировались для участия в предстоящих выборах, подав заявки отдельно.

Оппозиция Тайваня вела переговоры о выдвижении единого кандидата на протяжении нескольких недель. Они осложнялись тем, что глава Тайваньской народной партии лидирует по опросам, однако на ее представителей приходится лишь пять мест в Законодательном юане (парламенте). В то же время партия Гоминьдан контролирует 38 из 113 парламентских кресел, а также 14 из 22 постов мэров и глав уездов Тайваня. Правящая политическая платформа - Демократическая прогрессивная партия - имеет большинство и контролирует 64 места в высшем законодательном органе.

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня пройдут 13 января 2024 года. Фаворитом считается представитель правящей Демократической прогрессивной партии, действующий замглавы администрации Лай Циндэ. Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, его кандидатуру поддерживают 29,7% респондентов. Второе место по популярности занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (25,6%). Третьим идет кандидат выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи (21,1%). Кроме того, в качестве независимого кандидата свою кандидатуру выдвинул основатель компании Foxconn, миллиардер Терри Гоу.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.