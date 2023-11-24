24 ноября, 06:06
Борьба с изменениями климата

Гутерриш на фоне ледников Антарктиды призвал взять климатический кризис под контроль

Генсек ООН сообщил, что лед там "тает с рекордной скоростью, и в результате увеличивается уровень моря, а жизни и средства к существованию на побережьях по всему миру оказываются под угрозой"

ООН, 24 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Антарктиду и на фоне ледников призвал мир контролировать изменение климата, чтобы не допустить рекордного таяния льда.

"Я приехал в Антарктику в преддверии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Лед здесь тает с рекордной скоростью, и в результате увеличивается уровень моря, а жизни и средства к существованию на побережьях по всему миру оказываются под угрозой. Возьмем климатический кризис под контроль", - написал глава организации в соцсети X (ранее Twitter) накануне конференции, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.

Гутерриш также призвал защитить Антарктиду, "чтобы защитить себя".

В конце октября генсек ООН побывал у подножия горы Эверест, где увидел "ужасные последствия климатического кризиса" и призвал к борьбе против роста температур. 

Теги:
Борьба с изменениями климатаГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация