Армия Израиля сообщила, что разрушила туннели в районе больницы "Аш-Шифа" до перемирия

Это произошло 24 ноября, отметил ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что до вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа уничтожила туннели и шахты, обнаруженные в районе больницы "Аш-Шифа".

"Ранее сегодня войска ЦАХАЛ разрушили ряд подземных туннелей и ряд туннельных шахт в районе больницы "Аш-Шифа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"В течение предыдущего дня и ночи войска ЦАХАЛ продолжали наносить удары с земли, воздуха и моря по террористическим объектам, действовать в различных районах [сектора Газа] для обнаружения подозрительных сооружений и террористов", - продолжили в ведомстве. "Кроме того, военные нанесли удар вдоль маршрута террористического туннеля, который был выявлен за последние несколько дней", - добавили в пресс-службе.