24 ноября, 06:10,
обновлено 24 ноября, 06:21
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила, что разрушила туннели в районе больницы "Аш-Шифа" до перемирия

Это произошло 24 ноября, отметил ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что до вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа уничтожила туннели и шахты, обнаруженные в районе больницы "Аш-Шифа".

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"Ранее сегодня войска ЦАХАЛ разрушили ряд подземных туннелей и ряд туннельных шахт в районе больницы "Аш-Шифа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"В течение предыдущего дня и ночи войска ЦАХАЛ продолжали наносить удары с земли, воздуха и моря по террористическим объектам, действовать в различных районах [сектора Газа] для обнаружения подозрительных сооружений и террористов", - продолжили в ведомстве. "Кроме того, военные нанесли удар вдоль маршрута террористического туннеля, который был выявлен за последние несколько дней", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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