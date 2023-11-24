Представитель ЦАХАЛ призвал жителей севера Газы оставаться на юге после прекращения огня

Авихай Эдри заявил, что "война еще не окончена"

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Северные районы сектора Газа по-прежнему являются зоной боевых действий, внутри которой запрещено перемещение, поэтому мирным жителям следует во время прекращения огня находиться на юге анклава. С таким предупреждением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри.

"Жители сектора Газа, война еще не окончена. Прекращение огня в гуманитарных целях является временной мерой. Северная часть сектора Газа по-прежнему является зоной боевых действий, внутри которой запрещено перемещение. В целях вашей безопасности просим вас оставаться в гуманитарной зоне на юге анклава. Перемещаться с севера на юг можно только по трассе "Салах-эд-Дин", а двигаться с юга на север сектора Газа не разрешено ни в коем случае", - написал Эдри в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в пятницу израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что в социальных сетях начали появляться свидетельства того, что уроженцы северных районов Газы пытаются вернуться в свои дома с юга анклава.

Перемирие между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС вступило в силу 24 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Гарантами перемирия являются Египет, Катар и США.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет.