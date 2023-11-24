СМИ: в сектор Газа въезжают грузовики с помощью

Новостной портал Al-Youm as-Sabia сообщил, что после вступления в силу соглашения о режиме прекращения огня начали въезжать машины, в том числе несколько цистерн с горючим

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Грузовики с гуманитарной помощью, в том числе бензовозы, начали въезжать в палестинский сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщил новостной портал Al-Youm as-Sabia.

По его данным, сразу же после вступления в силу соглашения о режиме прекращения огня в палестинский анклав начали въезжать машины с помощью населению сектора, в том числе несколько цистерн с горючим.

Указывается также, что на египетскую территорию через КПП "Рафах" из сектора Газа въехали 17 машин скорой помощи. На КПП "Рафах" ими доставлено из Газы 19 раненых палестинцев и несколько сопровождающих их лиц.

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило, что во время гуманитарного перемирия в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с помощью. Помимо этого, по утверждению ХАМАС, в анклав будут въезжать "четыре бензовоза с топливом и газом".

Соглашение о четырехдневном перемирии в палестинском анклаве между сторонами конфликта начало действовать в 07:00 по местному времени (08:00 мск).