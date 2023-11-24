Bloomberg: все больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради мира с РФ

Агентство не исключило, что президент Украины Владимир Зеленский все еще не думает о стратегии на мирных переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Все больше украинцев поддерживают идею о том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки для заключения мира с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агентство не исключает, что президент Украины Владимир Зеленский все еще не думает о стратегии на мирных переговорах. Однако Bloomberg обращает внимание на то, что, согласно результатам опросов общественного мнения, растет число тех, кто "приходит к мысли о том, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир", хотя они все еще составляют меньшинство в украинском обществе.

Как заявил агентству один из ближайших помощников Зеленского, Украина разочарована тем, что некоторые союзники недооценили прочность российских оборонительных линий, что затормозило контрнаступление. По его словам, ожидания были слишком высоки.

Зеленский в среду вновь заявил о готовности встретиться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом и увидеть его план урегулирования украинского конфликта. При этом экс-президент США ранее уже отклонял приглашение посетить Киев.

Телекомпания NBC сообщала 4 ноября со ссылкой на американских чиновников, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. По данным телеканала, американские и европейские официальные лица "начали спокойно" говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. Во время этих разговоров поднимались вопросы о том, что Украине "придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей". Несколько таких бесед состоялись еще в прошлом месяце, отмечал телеканал.

Представители России на различных уровнях неоднократно указывали, что все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.