СМИ: израильские военные открыли огонь по палестинцам в Бейт-Хануне

Информация о жертвах или пострадавших не поступала

БЕЙРУТ, 24 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие израильской армии открыли огонь по палестинцам в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, жители города после вступления в силу гуманитарного перемирия в анклаве вышли на улицы, чтобы оценить масштабы разрушений. Израильские военные, указывает канал, угрожали применить оружие, если кто-то приблизится к их силам, дислоцированным в населенном пункте. Как утверждается, они открыли огонь по палестинцам в одном из районов города. Информация о жертвах или пострадавших не поступала.

22 ноября палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет. Как сообщили арабские СМИ, перемирие в секторе Газа вступило в силу в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск).