24 ноября, 07:23

Медведчук заявил, что мифы "майдана" за 10 лет погубили украинскую государственность

Политик отметил, что "ситуация с экономикой, политическими свободами и безопасностью после "майдана" стала настолько угрожающей, что Запад уже подумывает Украину [президента Владимира] Зеленского списать как провалившийся проект"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Майдан" оказался для Украины мифом, погубившим ее государственность и ставшим основой для десятилетнего одурманивания людей. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

На этой неделе - 21 ноября - исполнилось ровно 10 лет с того момента, как украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг, получивший название "евромайдан".

"Украинский "майдан" представляет собой полностью живой миф, который погубил украинскую государственность, принес раскол в украинское общество и заставил массу людей действовать против своих интересов. Хорошо видно, что ситуация с экономикой, политическими свободами и безопасностью после "майдана" стала настолько угрожающей, что Запад уже подумывает Украину [Владимира] Зеленского списать как провалившийся проект", - отметил Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

На Украине в эти дни, продолжил он, праздновали десятилетие циничного обмана собственного народа. "Народ сделали подопытным кроликом западных спецслужб, заставили верить в то, чего нет", - указал глава движения "Другая Украина", добавив, что массы людей поверили "лживым мифам, дали себя одурманить сладкими сказками о безгрешном Западе". Среди них он назвал, в частности, миф о том, что западный вектор якобы ведет к обогащению страны и ее граждан. "Вся система прошлых, нынешних и будущих реальных экономических связей говорит только об одном: Украина может быть богатой только с Россией, и никак иначе. А кто не верит, пусть посмотрит экономические показатели современной Украины и увидит, что только в страну приходит прозападная власть, все показатели мигом рушатся", - обратил внимание Медведчук. На "майдане", продолжил он, украинцы боролись за свою нищету, за 10 лет после тех событий это нашло свое полное подтверждение.

Он также развенчал и мифы про западную свободу, мир и стабильность. "Современная Украина после "майдана" не стала свободнее. Наоборот, репрессирована оппозиция, закрыты оппозиционные СМИ, запрещен русский язык, варварски уничтожаются памятники культуры", - напомнил он. Что же касается мифа про мир, выбрав Запад, Украина ввязалась в войну, понесла тяжелые потери, потеряла государственность, отметил Медведчук.

"Противоядие для этого простое - помнить, кто мы есть, свою историю, веру, культуру, язык, гордиться этим, а не пытаться заслужить доверие у американских хозяев, как это делает сегодня Зеленский и его клика. Он забыл, что его поставили вместо тех, кто организовал "майдан". А организаторов "майдана" просто списали за ненадобностью. Близится час, когда за ненадобностью спишут самого Зеленского, им вдоволь попользовались, его полезность для Запада уже стремится к нулю", - заключил глава движения. 

Теги:
УкраинаМедведчук, Виктор Владимирович
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