СМИ: Катар принял к рассмотрению апелляцию Индии на смертный приговор восьми ее гражданам

Глава МИД южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар ранее заявил, что индийское правительство "придает этому делу самое серьезное значение"

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноября. /ТАСС/. Катар согласился рассмотреть апелляцию Индии на смертный приговор восьми ее гражданам. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на власти Катара.

Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Нью-Дели предпринимает юридические шаги для отмены вынесенного приговора и подал апелляцию судебным властям Катара.

В ноябре глава МИД южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар встретился с семьями осужденных на смертную казнь индийцев и заявил, что Индия будет добиваться освобождения своих граждан. Он подчеркнул, что индийское правительство "придает этому делу самое серьезное значение".

Группа индийских граждан была задержана в Катаре в августе 2022 года, предположительно, по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Все они бывшие военнослужащие ВМС Индии, в том числе старшие офицеры, которые ранее командовали индийскими военными кораблями. До ареста они работали в частной компании Dahra Global Technologies and Consultancy Services, которая обеспечивала обучение военнослужащих Катара и предоставляла другие связанные с этим услуги. По данным журнала India Today, индийские морские офицеры имели отношение к программе создания Катаром подводных лодок и обвиняются катарской стороной в передаче этих данных Израилю.