24 ноября, 07:44,
обновлено 24 ноября, 08:21
Палестино-израильский конфликт

На Кипре заявили, что ключевые игроки поддержали план гуманитарного коридора в Газу

Президент республики Никос Христодулидис отметил, что морской коридор "мог бы предложить безопасный маршрут доставки гуманитарной помощи гражданскому населению Газы с уникальным логистическим узлом в Ларнаке"

РИМ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис сообщил, что основные игроки на Ближнем Востоке, включая Израиль, поддержали план Никосии, предусматривающий открытие гуманитарного коридора в сектор Газа.

"Мы получили политическую поддержку со стороны основных игроков в регионе, включая Израиль, и эта инициатива может быть реализована немедленно", - сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica. По словам Христодулидиса, морской коридор "мог бы предложить безопасный маршрут доставки гуманитарной помощи гражданскому населению Газы с уникальным логистическим узлом в Ларнаке".

Кипр предлагает свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей палестинского анклава. Выступая 9 ноября в Париже, Христодулидис сообщил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". По его словам, оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн грузов, можно развернуть в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики.

Администрация Христодулидиса считает, что в пользу кипрского плана говорят три ключевых фактора: географическая близость островного государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов, стратегические отношения с соседними странами. В Никосии заявляют, что уже заручились поддержкой ООН, США и ключевых европейских стран, однако до практической реализации идеи создания морского гуманитарного коридора дело пока не дошло.

Поддержка Италии

Христодулидис сообщил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала планы организовать морской коридор для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа и высказала идеи насчет участия Рима в проекте.

"Что касается морского гуманитарного коридора и усилий Республики Кипр по его организации, я рад, что Италия оказывает [этим планам] полную поддержку", - сказал Христодулидис журналистам по итогам переговоров с главой итальянского правительства. "Премьер-министр высказала мне пару идей насчет более активного участия Италии, то есть как именно она готова помочь реализовать данную инициативу", - отметил он. Контакты по этому вопросу между двумя странами продолжатся, уточнил президент, слова которого привела его пресс-служба.

Христодулидис также в ходе визита в Италию проинформирует Папу Римского Франциска в рамках запланированной аудиенции в Ватикане о планах создать морской гуманитарный коридор. По словам официального представителя правительства Кипра Константиноса Летимпиотиса, он хочет заручиться поддержкой Святого престола в отношении инициативы Никосии. Кроме того, во время встречи с понтификом Христодулидис расскажет о предпринимаемых шагах, направленных на возобновление прерванных в 2017 году переговоров по решению кипрского вопроса. 

Теги:
КипрПалестинаПалестино-израильский конфликтХристодулидис, Никос
© Информационное агентство ТАСС
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