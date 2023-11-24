24 ноября, 07:28
Военная операция на Украине

Украина в 2024 году потратит почти $5 млрд на закупки ракетного вооружения

В Минобороны страны сообщили, что будут стремиться в первую очередь закупать вооружения и технику, а также контрактовать ремонтные работы у украинских производителей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минобороны Украины планирует в 2024 году потратить на закупку ракетного вооружения и боеприпасов порядка $4,85 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Один из приоритетов оборонного бюджета на 2024 год - это ракетное вооружение и боеприпасы. <...> На это направление из средств, запланированных на 2024 год, уйдет около 175 млрд гривен (порядка $4,85 млрд по действующему курсу Нацбанка Украины). На военную технику - около 80 млрд гривен (порядка $2,2 млрд)", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В Минобороны добавили, что будут стремиться в первую очередь закупать вооружения и технику, а также контрактовать ремонтные работы у украинских производителей. Планируется, что им будут направлены более 190 млрд гривен (порядка $5,2 млрд) из средств, которые выделят на эти цели в 2024 году.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщал, что в утвержденном Верховной радой бюджете Украины на 2024 год практически половина расходов будет направлена на военные нужды и безопасность. В соответствии с документом внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд.

После президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о передаче на нужды военной промышленности 96 млрд гривен ($2,66 млрд) из региональных бюджетов. На эти цели пойдут средства, полученные местными бюджетами за счет налога на доход физических лиц (НДФЛ) с денежного довольствия военных. Также на военные нужды в 2024 году перенаправят все средства из государственного дорожного фонда Украины. По словам главы украинского Минфина Сергея Марченко, это порядка 94,7 млрд гривен (около $2,6 млрд). 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация