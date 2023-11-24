Киев начал добровольную эвакуацию водителей с польско-украинской границы

Замминистра инфраструктуры страны Сергей Деркач сообщил, что водителям предлагают согласиться на эвакуацию на украинскую территорию без транспортного средства

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Украины собирают данные для эвакуации водителей, застрявших из-за блокады на польско-украинской границе. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

"У нас кончилось время на обсуждение компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей. Будем вывозить всех, кто изъявит желание", - написал Деркач в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав форму заявки.

По словам чиновника, водителям предлагают согласиться на эвакуацию на Украину без транспортного средства.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза.

Накануне посольство Украины в Варшаве отправило ноту в МИД Польши после того, как стало известно о смерти второго украинского водителя, ожидавшего проезда через один из заблокированных КПП. В документе содержится требование разблокировать движение грузовых транспортных средств. Соответствующие сигналы доведены также до Министерства внутренних дел Польши и администрации страны.