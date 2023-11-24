24 ноября, 07:42

СМИ: Терри Гоу снял свою кандидатуру с выборов главы администрации Тайваня

Это была вторая попытка бизнесмена избираться на этот пост

ГОНКОНГ, 24 ноября. /ТАСС/. Основатель компании Foxconn, миллиардер Терри Гоу снял свою кандидатуру на выборах главы администрации Тайваня. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

"Люди уходят, а воля остается. Стоп, сброс, перезагрузка. Обязательно одержите победу, ладно? Завершите смену власти, измените Тайвань. Боже, храни Китайскую Республику", - приводит агентство слова миллиардера.

Говоря о смене власти, тайваньские оппозиционные политики имеют в виду разрушение так называемой монополии правящей Демократической прогрессивной партии, которая одновременно контролирует и пост главы администрации острова, и большинство мест в высшем законодательном органе Тайваня.

В апреле 73-летний Терри Гоу заявил о намерении баллотироваться от оппозиционной партии Гоминьдан, однако в мае она выдвинула в качестве своего кандидата на выборах другого политика - 66-летнего мэра Синьбэя Хоу Юи. Предприниматель выразил ему поддержку, однако в августе заявил о решении баллотироваться в качестве независимого кандидата. Для участия в выборах ему было необходимо собрать около 290 тыс. голосов. В середине ноября избирательная комиссия допустила Терри Гоу до участия в выборах после того, как миллиардер представил более 1 млн подписей избирателей.

Это была вторая попытка Терри Гоу принять участие в выборах главы администрации Тайваня. В 2019 году он заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру от партии Гоминьдан, однако проиграл праймериз и отказался от участия.

Терри Гоу является основателем и бывшим председателем совета директоров Foxconn (также известна как Hon Hai Precision Industry) - крупнейшего в мире контрактного производителя электроники. Компания выполняет заказы Apple, Cisco, Google, Microsoft, Nintendo, Nokia, Sony, Tesla и другие. Foxconn занимает 27-ю строку в рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500.

Состояние бизнесмена составляет около $7,2 млрд. Он занимает 317-ю строку в рейтинге наиболее состоятельных людей мира по версии журнала Forbes.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня пройдут 13 января 2024 года. Фаворитом считается представитель правящей Демократической прогрессивной партии, действующий замглавы администрации Лай Циндэ. Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, его кандидатуру поддерживают 29,7% респондентов. Второе место по популярности занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (25,6%). Третьим идет кандидат выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи (21,1%).

В течение нескольких недель оппозиция вела переговоры о выдвижении единого кандидата, однако так и не смогла согласовать выбор. В пятницу - последний день регистрации кандидатов для участия в предстоящих выборах - Кэ Вэньчжэ и Хоу Юи подали заявки отдельно друг от друга.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

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