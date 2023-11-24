24 ноября, 08:10
Военная операция на Украине

Экс-замминистра обороны Украины заявила, что ВСУ находятся в обороне, истощая свои ресурсы

Анна Маляр отметила, что украинские ВС не могут вести интенсивные боевые действия постоянно

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в обороне, истощая свои ресурсы по всей линии фронта, и не могут вести интенсивные боевые действия, признала экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Задача [российских сил] - истощить нас полностью и подготовиться к каким-то следующим действиям. Мы должны об этом знать, военные об этом знают, безусловно. И надо готовиться к этим вещам, понимать, что мы не только сейчас находимся в обороне, но и что нас специально истощают абсолютно по всей линии фронта", - сказала Маляр в интервью изданию "Лига.нет".

Она указала, что ВСУ не могут вести интенсивные боевые действия постоянно. "Это связано со многими вещами, но прежде всего с двумя ключевыми факторами: с нашими возможностями в количестве людей и оружия. То есть мы не можем иметь ту интенсивность , которая сейчас позволила бы делать то, что нужно делать. У россиян больше ресурса", - добавила Маляр. По ее словам, находясь в обороне, ВСУ, в частности, вынуждены истощать вооружение, которое Запад "дает порциями".

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.

Украинские власти часто предпринимают попытки оправдать провал контрнаступления, на которое Киев и страны Запада возлагали большие надежды. В частности, Украина неоднократно обвиняла НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении и им "трудно оставаться сильными". 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация