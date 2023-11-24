С начала перемирия в Газу будет ежедневно поступать 130 тыс. л дизельного топлива

Глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван отметил, что с начала вступления в силу соглашения между сторонами конфликта в сектор будут въезжать 200 машин с продовольствием, водой и медикаментами

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. 130 тыс. л дизельного топлива будет ежедневно доставляться в сектор Газа из Египта с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван.

"В рамках договоренностей о перемирии из Египта в палестинский анклав будет ежедневно поступать 130 тыс. л дизельного топлива и четыре цистерны с газом", - указал Рашван, слова которого привела газета Al-Ahram. Он добавил, что с начала вступления в силу соглашения между сторонами конфликта в сектор будут въезжать 200 машин с продовольствием, водой и медикаментами.

Ранее сообщалось, что сразу же после вступления в силу соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем в Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафах" начали въезжать грузовики с гуманитарной помощью для населения сектора, включая бензовозы.

Кроме того, на египетскую территорию через "Рафах" из сектора Газа уже въехали 17 машин скорой помощи, которые доставили 19 раненых палестинцев для лечения в египетских клиниках.

Соглашение о четырехдневном перемирии в палестинском анклаве начало действовать в 07:00 по местному времени (08:00 мск).