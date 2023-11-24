Президент Киргизии назвал уровень сотрудничества с Азербайджаном беспрецедентным

Садыр Жапаров сообщил, что динамично "укрепляющиеся и расширяющиеся" связи привели к активному взаимодействию между парламентами и правительствами

БИШКЕК, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество Киргизии и Азербайджана в последнее время достигло очень высокого уровня. Об этом заявил в Баку во время переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Президент Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что за последние годы межгосударственные отношения вышли на беспрецедентный уровень", - говорится в сообщении пресс-службы президента Киргизии.

По словам Жапарова, динамично "укрепляющиеся и расширяющиеся связи на высшем уровне" привели к активному взаимодействию между парламентами, правительствами и различными ведомствами двух государств.

В частности, сторонами был создан межгосударственный совет на уровне глав государств и уже состоялось его первое заседание, а ряд договоренностей между сторонами "получили практическую динамику". Кроме того, был образован Азербайджано-киргизский фонд развития. "В данном контексте Жапаров предложил целесообразным компетентным органам ускорить практический запуск деятельности фонда и приступить к реализации проектов, в которых заинтересованы обе стороны", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь Алиев заверил, что динамика двусторонних взаимоотношений наглядно показывает, насколько народы двух государств "близки друг к другу". Бишкек и Баку, заверил он, сейчас также активно "решают вопросы по увеличению товарооборота, инвестиционной политике". "В завершение лидеры стран подтвердили взаимное стремление к укреплению и наращиванию стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном", - подчеркивается в сообщении.

Жапаров прибыл в Баку для участия в саммите Программы ООН для экономик стран Центральной Азии, который состоится 24 ноября.