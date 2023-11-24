"Исламский джихад" планирует добиться от Израиля освобождения палестинских заключенных

Организация намерена вынудить Израиль согласиться на освобождение заключенных в обмен на удерживаемых в секторе Газа заложников

БЕЙРУТ, 24 ноября. /ТАСС/. Радикальная организация "Исламский джихад" намерена вынудить Израиль согласиться на освобождение всех палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, в обмен на удерживаемых в секторе Газа заложников.

Об этом сообщил ее генеральный секретарь Зияд ан-Наххаля.

"Позже мы вынудим противника [согласиться] на крупную [сделку] по обмену [заложников], которая позволит гарантировать освобождение всех [палестинских] заключенных по формуле "всех на всех", - отмечается в его заявлении в Telegram-канале организации.