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обновлено 24 ноября, 08:51
Палестино-израильский конфликт

"Исламский джихад" планирует добиться от Израиля освобождения палестинских заключенных

Организация намерена вынудить Израиль согласиться на освобождение заключенных в обмен на удерживаемых в секторе Газа заложников

БЕЙРУТ, 24 ноября. /ТАСС/. Радикальная организация "Исламский джихад" намерена вынудить Израиль согласиться на освобождение всех палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, в обмен на удерживаемых в секторе Газа заложников.

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Об этом сообщил ее генеральный секретарь Зияд ан-Наххаля.

"Позже мы вынудим противника [согласиться] на крупную [сделку] по обмену [заложников], которая позволит гарантировать освобождение всех [палестинских] заключенных по формуле "всех на всех", - отмечается в его заявлении в Telegram-канале организации. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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