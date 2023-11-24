24 ноября, 08:50

В Брюсселе состоялась первая встреча Японии и НАТО по вопросам кибертехнологий

Согласно заявлению японского МИД, в ходе мероприятия участники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, включая политику каждой из сторон и будущее двустороннее сотрудничество в области кибертехнологий

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Представители Японии и НАТО во вторник провели в Брюсселе первую встречу по вопросам кибертехнологий. Об этом говорится в заявлении, распространенном японским МИД.

"В ходе мероприятия участники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, включая политику каждой из сторон и будущее двустороннее сотрудничество в области кибертехнологий, - подчеркивается в заявлении. - Они подтвердили, что продолжат тесное взаимодействие в соответствующей области, в том числе в рамках диалога Японии и НАТО".

Кроме того, по информации внешнеполитического ведомства, в среду в Брюсселе состоялась аналогичная встреча представителей Японии и ЕС. "Стороны обменялись мнениями по различным темам, таким как стратегия и политика кибербезопасности, а также двустороннее и многостороннее взаимодействие, в том числе в рамках ООН. Участники подтвердили, что продолжат тесное сотрудничество в области кибербезопасности, включая диалог Японии и ЕС", - говорится в еще одном материале японского МИД.

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе альянс и Япония согласовали новый план сотрудничества, который предусматривает взаимодействие в области киберпространства, разработки технологий и борьбы с дезинформацией. 

Теги:
Япония
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