24 ноября, 08:58

На Украине создали рабочую группу по вопросам строительства фортификаций

Она будет изучать проблемные вопросы строительства военных инженерно-технических сооружений и своевременно реагировать на них, сообщили в Минобороны страны

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами строительства фортификационных сооружений, создана при Минобороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"При Минобороны создана межведомственная рабочая группа, которая будет изучать проблемные вопросы строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений и своевременно реагировать на них", - говорится в сообщении на сайте министерства. Ее сопредседателями станут глава Минобороны Рустем Умеров и вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Новая группа, пояснили в ведомстве, будет работать круглосуточно по принципу оперативного штаба. Она будет наделена консультативно-совещательными функциями и станет координировать усилия органов военного управления, а также центральных и местных властей по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

В Минобороны добавили, что планируется определить зоны ответственности по строительству военных инженерно-технических сооружений. На первой линии обороны за это будут отвечать военные подразделения, на второй и третьей - Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины через привлечение частных подрядных организаций. 

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