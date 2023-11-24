24 ноября, 09:36
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль не будет участвовать во встрече Союза для Средиземноморья в Испании

Форум состоится 27 ноября в Барселоне

МАДРИД, 24 ноября. /ТАСС/. Израиль отказался от участия в намеченной на 27 ноября в Испании встрече на уровне глав МИД Союза для Средиземноморья, в состав которого входят более 40 членов, в том числе Палестина. Об этом сообщила газета La Razón.

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"Израиль не намерен участвовать во встрече", - приводит издание слова дипломатического источника еврейского государства. В свою очередь Мадрид надеялся проанализировать на мероприятии "критическую ситуацию в Израиле, секторе Газа и Палестине и последствия" для региона. Власти королевства хотели, чтобы форум предоставил возможность обсудить дальнейшие действия для достижения урегулирования сложившейся ситуации.

23 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Израиль и Палестину. Как отметил глава кабмина, ответ на нападение радикального движения ХАМАС не может сопровождаться гибелью тысяч детей.

Форум Союза для Средиземноморья состоится 27 ноября в Барселоне. В его работе должен участвовать верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В состав организации входят все государства - члены Евросоюза, а также страны Южного и Восточного Средиземноморья. 

Теги:
ПалестинаИспанияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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