ЮАР направит в Международный суд просьбу объявить Израиль государством апартеида

Президент ЮАР Сирил Рамапоса ранее призвал МУС начать расследование военных преступлений, совершенных в ходе палестино-израильского конфликта

ПРЕТОРИЯ, 24 ноября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика обратится в Международный суд ООН с требованием признать Израиль государством апартеида. Об этом сообщает южноафриканский портал News24 со ссылкой на главу МИД страны Наледи Пандор.

Она заявила, что ЮАР и Палестина "работают над формулированием практических стратегий для представления дела палестинцев в Международном уголовном суде [МУС] и Международном суде <...>, чтобы объявить Израиль государством апартеида". Такой ответ Пандор дала на вопрос представителя оппозиционной партии "Борцы за экономическую свободу" (EFF) Вуяни Памбо о действиях Претории для выражения солидарности с Палестиной.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал МУС начать расследование военных преступлений, совершенных в ходе палестино-израильского конфликта.

Кроме того, парламент ЮАР поддержал предложение о разрыве дипломатических отношений с Израилем. В парламенте заявили, что меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня и не примет участие в переговорах при содействии ООН.

В начале ноября правительство ЮАР объявило о решении отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций в свете продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. Израильские власти назвали этот шаг ЮАР победой движения ХАМАС и потребовали уважать право страны на самооборону.