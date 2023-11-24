24 ноября, 09:18

В США заявили о продолжении политики сдерживания Китая в АТР вместе с союзниками

Начальник штаба американских ВМС Лиза Франкетти отметила, что ситуация в АТР остается главным приоритетом Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. США и их союзники будут продолжать придерживаться политики сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщила начальник штаба американских Военно-морских сил адмирал Лиза Франкетти.

"Действуя вместе, продолжая увеличивать оперативную совместимость наших сил с помощью учений, [совместного] обучения и планирования, Соединенные Штаты и все их союзники и партнеры будут продолжать сдерживать Китай и других потенциальных противников по всему миру", - приводит ее слова агентство Bloomberg. При этом ситуация в АТР "остается главным приоритетом США".

Как напоминает агентство, ранее в ноябре в ходе встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Сан-Франциско (штат Калифорния), президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин предприняли попытку стабилизировать отношения между странами. Однако их разногласия по таким вопросам, как экспорт микрочипов и ситуация в Южно-Китайском море, сохраняются.

Вашингтон назвал четырехчасовые переговоры "откровенными и конструктивными". Китайский лидер также выразил уверенность в успешном взаимодействии с Соединенными Штатами на предстоящем этапе. В то же время, как прокомментировал министр иностранных дел КНР Ван И, "светлое будущее" отношений между двумя странами прежде всего будет зависеть от взаимного доброжелательного настроя. 

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