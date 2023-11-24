Экс-замглавы МО Украины призвала сограждан быть готовыми к мобилизации и жестким решениям

Анна Маляр считает, что те, кто остался в стране, сделали это осознанно, а потому должны понимать, что Украине предстоит "долгий путь"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что не понимает страха украинского общества перед мобилизацией, напомнив, что время популярных решений прошло.

"Время популярных решений уже прошло. Они исчерпаны, их не может уже быть в такой сложной войне. Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости. Так не может быть, - сказала она в интервью изданию "Лига.нет". - Я откровенно не понимаю, почему для общества мобилизация - это такая страшная тема".

Маляр считает, что те, кто остался в стране, сделали это осознанно, а потому должны понимать, что Украине предстоит "долгий путь". "И на этом пути есть какие-то неприятные вещи, которые нам грустно осознавать, но у россиян просто физически больше людей, у нас меньшая армия, она не будет больше. Да, у нас есть такая проблема. У нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить", - добавила она.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия.