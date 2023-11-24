24 ноября, 09:29

В Молдавии оппозиция покинула заседание парламента из-за продления режима ЧП

Депутат Константин Старыш заявил, что "режим ЧП используется властью для репрессий против оппозиции и попрания закона"

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Фракция оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинула зал заседаний парламента Молдавии, который в пятницу планирует продлить режим ЧП еще на 30 дней.

"Режим ЧП используется властью для репрессий против оппозиции и попрания закона. В знак протеста мы покидаем заседание", - сказал депутат Константин Старыш в своем выступлении, которое транслировалось на сайте законодательного органа.

Вице-председатель парламента Влад Батрынча заявил, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям значительно превысила свои полномочия, выносила решения вместо Центральной избирательной комиссии, прокуратуры и судебных инстанций. За два последних года она ни разу не отчитывалась перед парламентом, отметил он. Батрынча также сообщил, что его блок зарегистрировал законопроект о прекращении действия режима ЧП в стране.

Действующий режим был введен 24 февраля 2022 года "в связи с угрозами национальной безопасности" на фоне обострения ситуации на Украине. В период действия режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям может издавать распоряжения, обязательные к исполнению государственными и частными компаниями, а также отдельными лицами, находящимися на территории страны. Комиссия также может вводить особый режим передвижения по стране, координировать работу СМИ, запрещать проведение массовых собраний и демонстраций, а также принимать другие чрезвычайные меры. 

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