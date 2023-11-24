Пашинян не уверен, что Баку готов подписать договор на основе согласованных принципов

В их числе взаимное признание территориальной целостности двух стран, делимитация границ согласно Алма-Атинской декларации от 1991 года, открытие региональных коммуникаций на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не уверен, что Азербайджан намерен подписать мирное соглашение на основании уже согласованных принципов.

"Мы не можем с уверенностью сказать, что Азербайджан подтверждает свою верность трем принципам, эти вопросы должны быть прояснены путем переговоров. Также не можем утверждать, что он отказывается от этих принципов", - отметил он.

По словам Пашиняна, первым из принципов является взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана при том понимании, что территория Армении составляет 29,8 тыс. кв. км, а Азербайджана - 86,6 тыс. кв. км. Вторым принципом является делимитация границ согласно Алма-Атинской декларации от 1991 года. Пашинян также отметил, что третий принцип мира с Азербайджаном заключается в том, что региональные коммуникации должны быть вновь открыты на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран.