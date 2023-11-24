24 ноября, 09:27,
обновлено 24 ноября, 09:41

Пашинян не уверен, что Баку готов подписать договор на основе согласованных принципов

В их числе взаимное признание территориальной целостности двух стран, делимитация границ согласно Алма-Атинской декларации от 1991 года, открытие региональных коммуникаций на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не уверен, что Азербайджан намерен подписать мирное соглашение на основании уже согласованных принципов.

"Мы не можем с уверенностью сказать, что Азербайджан подтверждает свою верность трем принципам, эти вопросы должны быть прояснены путем переговоров. Также не можем утверждать, что он отказывается от этих принципов", - отметил он.

По словам Пашиняна, первым из принципов является взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана при том понимании, что территория Армении составляет 29,8 тыс. кв. км, а Азербайджана - 86,6 тыс. кв. км. Вторым принципом является делимитация границ согласно Алма-Атинской декларации от 1991 года. Пашинян также отметил, что третий принцип мира с Азербайджаном заключается в том, что региональные коммуникации должны быть вновь открыты на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация