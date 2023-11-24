24 ноября, 09:43
Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильские военные ранили не менее семи палестинцев в секторе Газа

По данным Al Jazeera, военнослужащие армии Израиля открыли огонь по палестинцам, которые пытались вернуться на север сектора Газа

ДУБАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере семь палестинцев получили ранения в результате стрельбы со стороны израильских военных в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Jazeera.

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По его сведениям, военнослужащие армии Израиля открыли огонь по палестинцам, которые пытались вернуться на север сектора Газа. В результате ранения получили семь человек. Ранее сообщалось о троих пострадавших.

Ранее в пятницу телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские военные открыли огонь по палестинцам в городе Бейт-Ханун на северо-востоке Газы. Несколько человек были задержаны. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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