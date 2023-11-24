Китай ввел безвиз для Испании, Италии, Нидерландов, Франции, ФРГ и Малайзии

Он вступит в силу с 1 декабря

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китайские власти с 1 декабря вводят безвизовый режим для граждан пяти членов Евросоюза (Испании, Италии, Нидерландов, Франции и ФРГ) и Малайзии. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мао Нин.

Как она уточнила на регулярном брифинге, безвиз в отношении указанных стран будет действовать на экспериментальной основе до 30 ноября 2024 года. "Китай решил расширить сферу действия одностороннего безвизового режима, чтобы облегчить перемещение людей между КНР и внешними миром на благо интенсивного развития и поддержания высокого уровня открытости", - пояснила Мао Нин.

Официальный представитель МИД добавила, что представители перечисленных государств смогут, имея обычный паспорт, без оформления визы совершать в Китай деловые и туристические поездки, навещать родственников и друзей в течение 15 дней.