США заявили Ирану, что не намерены разжигать конфликт в Газе

По мнению Тегерана, США, поддерживая Израиль и снабжая его оружием, "расширяют масштабы войны", заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян

ДУБАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты проинформировали Иран, что не намерены расширять масштабы палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы получили сообщения от американской стороны о том, что они не стремятся расширить масштабы войны [в секторе Газа]", - заявил он в интервью телеканалу Al Jazeera. По мнению Тегерана, США, поддерживая Израиль и снабжая его оружием, "расширяют масштабы войны", добавил Абдоллахиян.

"США ошибаются, считая, что они примут решение о том, кто придет к власти в секторе Газа, без учета мнения палестинцев", - продолжил глава МИД Ирана. "Будущее Газы определяют палестинский народ и палестинское сопротивление", - подчеркнул он.

17 ноября Абдоллахиян в интервью газете Financial Times сообщил, что с 7 октября Тегеран и Вашингтон обменивались сообщениями через американский отдел посольства Швейцарии в иранской столице. По словам министра, власти Ирана проинформировали США, что не хотят распространения конфликта в Газе.