Пашинян надеется, что Армения и Саудовская Аравия скоро установят дипотношения

Премьер-министр Армении отметил, что подписание мирного соглашения с Азербайджаном поможет установить дипломатические отношения с Пакистаном

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что в ближайшем будущем станет возможным установление дипломатических отношений с Саудовской Аравией.

"В последние годы у нас были контакты с Саудовской Аравией, наши министры иностранных дел встречались дважды. По моим оценкам, процесс движется вперед. Надеюсь, в ближайшее время Армения и Саудовская Аравия официально установят дипломатические отношения, что станет очень важным и существенным событием", - отметил он.

Подписание мирного соглашения с Азербайджаном поможет Армении установить дипломатические отношения с Пакистаном, заявил Пашинян, отвечая на вопросы граждан. "Если или когда нам удастся подписать мирный договор с Азербайджаном, это также будет способствовать установлению дипломатических отношений с Пакистаном", - отметил он.