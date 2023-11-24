24 ноября, 10:21

Власти Эстонии решили отказаться от личной охраны посла на Украине

В эстонском МИД отметили, что посол страны выполняет свои обязанности в основном в Киеве, где стало значительно безопаснее

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. МИД Эстонии решил отказаться от личной охраны, приставленной к послу балтийской республики в Киеве после эскалации конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на дипведомство сообщил портал гостелерадио ERR.

"Мы хотели бы отказаться от персональной охраны в посольстве Эстонии на Украине с 1 января 2024 года", - приводится в сообщении письмо канцлера МИД Йонатана Всевиова в департамент полиции и пограничной охраны.

Как отметили в министерстве, посол Эстонии выполняет свои обязанности в основном в Киеве, где стало значительно безопаснее, а риски, связанные с ракетными ударами, в любом случае невозможно смягчить с помощью телохранителя. 

Теги:
ЭстонияУкраина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация