Власти Эстонии решили отказаться от личной охраны посла на Украине

В эстонском МИД отметили, что посол страны выполняет свои обязанности в основном в Киеве, где стало значительно безопаснее

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. МИД Эстонии решил отказаться от личной охраны, приставленной к послу балтийской республики в Киеве после эскалации конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на дипведомство сообщил портал гостелерадио ERR.

"Мы хотели бы отказаться от персональной охраны в посольстве Эстонии на Украине с 1 января 2024 года", - приводится в сообщении письмо канцлера МИД Йонатана Всевиова в департамент полиции и пограничной охраны.

Как отметили в министерстве, посол Эстонии выполняет свои обязанности в основном в Киеве, где стало значительно безопаснее, а риски, связанные с ракетными ударами, в любом случае невозможно смягчить с помощью телохранителя.