24 ноября, 10:17,
обновлено 24 ноября, 10:28

Пашинян: вещающие в Армении российские телеканалы нарушают отдельные пункты соглашения

Армянский премьер-министр отметил, что ведутся консультации с РФ для разрешения ситуации

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Российские телеканалы, вещающие в Армении, нарушают отдельные пункты соглашения, ведутся консультации с РФ для разрешения ситуации. Об этом, отвечая на вопросы граждан, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Согласно соглашению, существует четкое положение о том, что не должно предприниматься никаких шагов по вмешательству во внутренние дела страны, по дестабилизации внутриполитической ситуации в стране. В последние месяцы в наших государственных учреждениях зафиксированы определенные проблемы, нарушающие это соглашение. Принимая во внимание дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высоких технологий пригласило российскую сторону официальным письмом для консультаций, чтобы обсудить эту ситуацию и понять, какими должны быть результаты или выводы. Надеюсь, что эти консультации состоятся как можно скорее, чтобы мы могли урегулировать вопросы в нормальной дружеской атмосфере", - отметил он. 

Теги:
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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