Посол ФРГ сообщил, что система ПВО Patriot будет развернута на Украине зимой

Мартин Егер отметил, что в Германии уже находятся четыре системы IRIS-T, позднее также планируется развернуть дополнительные

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Новая система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из Германии будет развернута на Украине зимой. Об этом сообщил посол ФРГ на Украине Мартин Егер.

"Ситуация зимой может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Я уже говорил про нашу поддержку противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T зимой тут будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - сказал он в интервью агентству Укринформ.

Посол также отметил, что в Германии в настоящее время уже находятся четыре системы ПВО IRIS-T, позднее также планируется развернуть дополнительные.

5 октября агентство DPA сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому еще одну систему Patriot.

На данный момент ФРГ поставила Украине одну систему Patriot. В начале октября Минобороны Германии проинформировало о предоставлении Киеву в преддверии зимы нового пакета помощи объемом €1 млрд. В него вошли дополнительные средства ПВО (Patriot, IRIS-T SLM и IRIS-T SLS), а также три самоходные установки Gepard. Сроки передачи и развертывания на Украине нового комплекса Patriot при этом не назывались.

21 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин направит Киеву еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.