Президент Азербайджана заявил, что страна выделит $3,5 млн в фонд СПЕКА

Ильхам Алиев сообщил, что Баку и Центральная Азия являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, имеющим стратегическое значение

БАКУ, 24 ноября. /ТАСС/. Азербайджан передаст в Целевой фонд Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) $3,5 млн. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев, выступая на саммите СПЕКА в Баку.

"Мы считаем заслуживающим одобрения учреждение Целевого фонда СПЕКА под эгидой ООН. С удовольствием хотел бы отметить, что Азербайджан выделит в целевой фонд $3,5 млн", - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые исторические и культурные связи. "Азербайджан и Центральная Азия являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, имеющим возрастающее стратегическое значение", - отметил глава государства.

Программа СПЕКА учреждена в 1998 году с целью содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Государствами - членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан.

В бакинском саммите СПЕКА принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев. В качестве почетных гостей на нем присутствуют премьер-министры Грузии и Венгрии Ираклий Гарибашвили и Виктор Орбан.