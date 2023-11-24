Эксперт: всему миру стоит поучиться у России, как справляться с санкциями Запада

Исполнительный декан Института финансовых исследований при Народном университете Китая Ван Вэнь сообщил, что на фоне ограничений экономика РФ выросла и по своим размерам обогнала австралийскую и южнокорейскую

ШАНХАЙ, 24 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Россия успешно справляется с введенными против нее Западом санкциями, всему миру стоит поучиться этому. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС исполнительный декан Института финансовых исследований "Чунъян" при Народном университете Китая Ван Вэнь в кулуарах Всемирной конференции китаеведения в Шанхае.

"Думаю, что Россия в целом очень хорошо противостоит западным санкциям. Надо сказать, что введенные за последний 21 месяц санкции Запада против России фактически провалились. Они не помогли Украине нанести поражение России и не сокрушили российскую экономику", - констатировал эксперт.

Профессор обратил внимание, что на фоне санкций экономика России выросла и по своим размерам обогнала австралийскую и южнокорейскую, переместившись с 12-го места на 8-е. "В определенной степени можно сказать, что антисанкционная стратегия России оказалась успешной, всему миру стоит поучиться", - считает Ван Вэнь. "Конечно, успех российской антисанкционной стратегии не означает, что мы не можем принять дополнительные меры по подготовке к противодействию санкциям в будущем", - сказал он, добавив, что прежде всего необходимо создать более справедливую международную экономическую, финансовую и торговую систему. Эксперт указал на важность вести расчеты в местной валюте между Россией и Китаем, чтобы торговля двух стран осуществлялась вне долларовой системы.

Для противостояния западным санкциям, полагает профессор, РФ и КНР необходимо наращивать сотрудничество в научно-технической сфере. У России есть преимущества в таких областях, как производство двигателей, математика и физика, у Китая в таких сферах, как интеллектуальные технологии и цифровая экономика, считает он. Ван Вэнь обратил внимание на то, что двум государствам надо наращивать обмены и в сфере образования. "В целом, чем теснее сотрудничество между Китаем и Россией, тем больше вероятность того, что две страны смогут противостоять западным санкциям и предотвращать их", - резюмировал он.