Консервативные либералы в Нидерландах отказались участвовать в формировании кабинета

Глава партии Дилан Йешильгез-Зегериус сказала, что готова поддержать правоцентристский кабинет в качестве толерантного партнера

ГААГА, 24 ноября. /ТАСС/. Голландская консервативно-либеральная Народная партия за свободу и демократию (НПСД) не будет принимать участие в формировании кабинета министров в связи с потерей значительного числа мест в парламенте после выборов, прошедших 22 ноября. Об этом сообщила лидер политической силы Дилан Йешильгез-Зегериус, чьи слова приводит телеканал NOS.

В ходе выборов за НПСД проголосовали 15,2% избирателей, что дает политической силе 24 места в главном законодательном органе страны - на 10 меньше, чем после выборов 2021 года.

Свое заявление Йешильгез-Зегериус сделала перед встречей лидеров прошедших в парламент партий со спикером нижней палаты Верой Бергкамп. В ходе данной встречи будет назначен так называемый скаут. По просьбе Партии свободы (ПС), одержавшей победу на выборах и получившей 37 мест в парламенте, скаут должен будет изучить возможности для формирования правящей коалиции и первостепенные по важности темы для обсуждения между потенциальными партнерами.

Глава НПСД сказала, что не станет принимать участие в формировании правительства, однако готова поддержать правоцентристский кабинет в качестве толерантного партнера.

Убедительная победа крайне правой ПС во главе с Гертом Вилдерсом на внеочередных парламентских выборах в Нидерландах стала большой неожиданностью для многих как в самой стране, так и за ее пределами. Следующим шагом должно стать формирование правящей коалиции. Как отмечают наблюдатели, этот процесс будет крайне непростым и может занять много времени, особенно с учетом того, что не так много политических сил готовы сотрудничать с Вилдерсом, известным своими резкими высказываниями и жесткой позицией по таким вопросам, как ЕС, миграция и ислам.