Первый этап восстановления Карабаха и Восточного Зангезура охватит 100 населенных пунктов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в рамках программы "Великое возвращение" до конца 2026 года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 140 тыс. вынужденных переселенцев

БАКУ, 24 ноября. /ТАСС/. Программа восстановления Карабаха и Восточного Зангезура на первом этапе охватит 100 населенных пунктов. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

"В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях мы проводим широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Мы возводим с нуля новые города и села. На первоначальном этапе планируется восстановление 100 населенных пунктов, в том числе девять городов и восемь поселков", - сказал Алиев.

По его словам, в рамках программы "Великое возвращение" до конца 2026 года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 140 тыс. вынужденных переселенцев.

Ранее президент Азербайджана сообщал, что на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура до сих пор из госбюджета потрачено $7 млрд. В 2024 году на эти цели планируется выделить более $2,4 млрд.