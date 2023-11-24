24 ноября, 10:56
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили, что срабатывание сирен в Эйлате было вызвано ложной идентификацией

Риска инцидента в области безопасности нет, отметила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Сигналы ПВО, в пятницу прозвучавшие в израильском городе Эйлат на побережье Красного моря, оказались ложной тревогой. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщения о проникновении вражеского летательного аппарата в район Эйлата было установлено, что это ложная идентификация и риска инцидента в области безопасности нет", - говорится в сообщении.

В последние недели ответственность за запуски в районе Красного моря брало на себя йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы). 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация