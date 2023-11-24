В Израиле сообщили, что срабатывание сирен в Эйлате было вызвано ложной идентификацией

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Сигналы ПВО, в пятницу прозвучавшие в израильском городе Эйлат на побережье Красного моря, оказались ложной тревогой. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"После сообщения о проникновении вражеского летательного аппарата в район Эйлата было установлено, что это ложная идентификация и риска инцидента в области безопасности нет", - говорится в сообщении.
В последние недели ответственность за запуски в районе Красного моря брало на себя йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы).