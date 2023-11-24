Турция вновь предложила устроить переговоры по урегулированию на Украине

Глава МИД республики Хакан Фидан отметил, что урегулирование конфликта возможно только путем переговоров

СТАМБУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Турция вновь готова предоставить свою территорию для проведения переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан на саммите по стратегическим коммуникациям (Stratcom summit) в Стамбуле.

"Мы вновь готовы принять у себя мирные переговоры между Россией и Украиной. Считаем, что урегулирование [конфликта] возможно только путем переговоров", - отметил министр.

В марте 2022 года в Стамбуле прошли переговоры между РФ и Украиной по урегулированию конфликта, однако достигнутые на них договоренности не были реализованы по вине Киева. Власти Турции ранее неоднократно заявляли о готовности выступить посредником в урегулировании на Украине и провести мирные переговоры на своей территории.