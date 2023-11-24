24 ноября, 11:20

Экс-главе Фонда госимущества Украины предъявили новое обвинение

Фамилии обвиняемых не называются, но, по данным украинских СМИ, а также из описания обстоятельств дела следует, что речь идет о Дмитрии Сенниченко

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заочно предъявило новое обвинение находящемуся в розыске экс-главе фонда госимущества страны Дмитрию Сенниченко.

"Обновили обвинения всем участникам преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины. Отныне они также подозреваются в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 10 млрд гривен ($356 млн по курсу на 2021 год)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Фамилии обвиняемых не называются, но, по данным украинских СМИ, а также из описания обстоятельств дела следует, что речь идет о Сенниченко.

В НАБУ добавили, что, по версии следствия, бывший глава Фонда госимущества Украины и его сообщники назначили своих людей руководителями Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. Это позволяло им продавать продукцию по заниженным ценам и присваивать разницу.

НАБУ 10 апреля объявило Сенниченко в розыск. Его обвиняли в создании преступной организации, получавшей незаконные доходы от двух крупных промышленных госпредприятий - Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. Ранее НАБУ сообщало, что подозреваемые в 2020-2021 годах заключили соглашения между Одесским припортовым заводом и компаниями, которые находились под контролем членов их организации, по переработке природного газа в карбамид и аммиак. При этом, по версии следствия, плата за переработку сырья занижалась, что приносило убытки госпредприятию и прибыль членам группировки.

Одесский припортовый завод - одно из ведущих химических предприятий Украины, производит аммиак и карбамид, которые поставляются в страны Евросоюза, Северной Америки, Азии и Африки. 

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