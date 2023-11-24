24 ноября, 11:21

Премьер Ирландии предупредил об угрозе беспорядков в ближайшие дни

Лео Варадкар заверил, что сейчас обстановка в Дублине спокойная, и призвал горожан, "как обычно, заниматься своими делами"

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Беспорядки, подобные произошедшим в Дублине минувшей ночью, могут повториться в ближайшие дни. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

"Полиция исходит из предположения, что эти события могут повториться в выходные дни и в будущем, - сказал он на пресс-конференции в ирландской столице. - Мы примем новые законы в ближайшие недели, чтобы полиция могла эффективнее использовать данные камер видеонаблюдения, которые они собрали вчера. Мы также обновим наше законодательство по борьбе с призывами к ненависти".

По словам премьера, организаторы протестных акций координируют свою деятельность в соцсетях. В связи с этим власти намерены ужесточить ответственность за призывы к насилию в онлайн-среде.

Варадкар рассказал, что всего в протестах принимали участие около 500 человек. "Нам необходимо вернуть себе Ирландию. Нам следует забрать ее из рук трусов, которые прячут лица за масками и пытаются напугать нас насилием, - подчеркнул премьер. - Мы не видели беспорядка подобного уровня на протяжении десятилетий".

Он добавил, что 400 сотрудникам полиции удалось взять ситуацию под контроль к полуночи. Власти проанализируют произошедшее, чтобы понять, в каких ситуациях полицейские могли действовать эффективнее, подчеркнул премьер.

Он также заверил, что сейчас обстановка в Дублине спокойная, и призвал горожан, "как обычно, заниматься своими делами", несмотря на усиленное присутствие правоохранителей. Премьер, отец которого эмигрировал в Великобританию из Индии в 1960-е годы и позже перебрался в Ирландию, признал, что "сотни тысяч людей", приехавших в республику из других стран, "могут быть напуганы" вчерашними событиями, однако власти не допустят эскалации насилия 

Теги:
ИрландияВарадкар, Лео
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