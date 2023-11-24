Додон заявил, что власти Молдавии разоряют фермеров, чтобы продать их земли иностранцам

По словам бывшего молдавского президента, "эта ситуация хуже, чем кража $1 млрд из банков Молдавии", которая случилась при потворстве властей, когда страной правила коалиция проевропейских партий

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии специально разоряют фермеров, чтобы экспроприировать их земли в пользу иностранцев. Об этом заявил бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, комментируя протесты фермеров, которые из-за экономического кризиса в стране не могут рассчитаться с банками. Накануне аграрии пригнали сотни тракторов к правительству, которое не выполнило обещаний оказать им финансовую помощь.

"Думаю, это хорошо налаженная схема между коммерческими банками, которые уже иностранные, и правительством Молдовы. <...> Посмотрите, где работают родственники многих функционеров в правительстве. <...> Специально не помогают, чтобы аграрии банкротились и чтобы банки в счет кредитов забрали у них земли. И кому они отойдут? Крупным холдингам, которые контролируют иностранцы", - заявил Додон в обращении к гражданам, размещенном в Telegram-канале.

Он считает, что "эта ситуация хуже, чем кража $1 млрд из банков Молдавии", которая случилась при потворстве властей, когда страной правила коалиция проевропейских партий.

Ранее в пятницу министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля признал, что "фермеры загнаны в тупик", так как из-за сложной экономической ситуации в стране не могут рассчитаться по кредитам в банках, но подчеркнул, что власти не могут вмешаться в банковскую систему, чтобы выполнить их требования.

Протестующие аграрии требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам, а также увеличить финансовую помощь агрокомплексу пострадавшему от засухи 2022 года и падения цен на зерновые. Протесты начались еще летом, когда фермеры пригнали технику к парламенту и администрации президента, требуя ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины. Молдавское правительство пообещало оказать помощь аграриям и ограничить импорт зерновых с Украины. В ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". Позже президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна, а Боля сообщил, что импорт украинского зерна продолжится, взамен власти окажут дополнительную помощь фермерам. Тогда протестующие убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.