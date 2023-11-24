24 ноября, 11:16

Собакам в польской армии присвоят воинские звания

Возможно будут введены звания "пес-рядовой" и "пес-сержант"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Служебные собаки в польских вооруженных силах будут получать воинские звания. Об этом сообщается на сайте польского Генштаба.

"Солдаты для признания роли К-9 (военной кинологической службы - прим. ТАСС) в боевых операциях польской армии выступили с предложением присвоения им (собакам - прим. ТАСС) воинских званий. Глава Генерального штаба польской армии намерен положительно ответить на это предложение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что предположительно будут введены два звания: "пес-рядовой" и "пес-сержант". Право на присвоение служебным собакам воинских званий получат командиры подразделений, к которым приписаны эти животные. 

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