24 ноября, 11:32

Глава финского МИД усомнилась в возможности повреждения одним судном газопровода и кабелей

Элина Валтонен сообщила, что ее страна сотрудничает с Китаем в расследовании произошедшего

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала маловероятной возможность повреждения одним судном газопровода Balticconnector и двух кабелей в течение восьми часов.

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"Возможно, но маловероятно, что судно за восемь часов смогло бы [непреднамеренно] порвать два кабеля связи и газопровод", - отметила министр в интервью газете Financial Times.

Руководитель внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что Финляндия сотрудничает с Китаем в расследовании произошедшего.

Ранее финская полиция заявила, что китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, возможно, сыграл роль в повреждении Balticconnector, поскольку якорь, который мог принадлежать ему, был обнаружен недалеко от места утечки. 

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