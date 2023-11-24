Глава финского МИД усомнилась в возможности повреждения одним судном газопровода и кабелей

Элина Валтонен сообщила, что ее страна сотрудничает с Китаем в расследовании произошедшего

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала маловероятной возможность повреждения одним судном газопровода Balticconnector и двух кабелей в течение восьми часов.

"Возможно, но маловероятно, что судно за восемь часов смогло бы [непреднамеренно] порвать два кабеля связи и газопровод", - отметила министр в интервью газете Financial Times.

Руководитель внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что Финляндия сотрудничает с Китаем в расследовании произошедшего.

Ранее финская полиция заявила, что китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, возможно, сыграл роль в повреждении Balticconnector, поскольку якорь, который мог принадлежать ему, был обнаружен недалеко от места утечки.