Токаев: страны программы ООН для Центральной Азии стали мостом между Европой и Азией

Президент Казахстана отметил, что Астана поддерживает процесс институционализации СПЕКА

БАКУ, 24 ноября. /ТАСС/. Государства - участники Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) стали континентальным мостом между Европой и Азией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите СПЕКА в Баку.

"Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией. Это колоссальное преимущество, которое нам необходимо развивать. Большие надежды в этом плане мы связываем с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута. Уверен, что сопряжение Среднего коридора с проектом "Пояса и пути", а также Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway придаст мощный мультипликативный эффект мировой торговле", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Токаева, наряду с этим Казахстан готов к активному сотрудничеству по развитию коридора "Север - Юг". "За последние 15 лет наша страна инвестировала в транспортную инфраструктуру более $35 млрд. В течение ближайших трех лет мы планируем проложить свыше 1,3 тыс. км железных дорог. Это позволит увеличить пропускную способность в направлении Китая, Южной Азии, России и Европы. Приглашаю всех партнеров к взаимовыгодной кооперации по расширению мощностей портов Каспийского моря, а также совместному производству транспортных судов. Рассчитываем на активную техническую и экспертную поддержку со стороны ЕЭК ООН и ЭСКАТО", - отметил он.

Кроме того, президент Казахстана указал, что большое значение имеет сотрудничество в сфере экологии. В этой связи он считает важным начать совместную научно-исследовательскую и прикладную работу по экологической и климатической проблематике, а также управлению трансграничными водными ресурсами. По его словам, эти вопросы затрагивают все страны СПЕКА, и добиться успеха в одиночку невозможно. В качестве примера Токаев привел трагедию Арала, последствия которой ощущаются не только в странах региона, но и далеко за его пределами.

Он также призвал сделать реагирование на экологические проблемы Каспия "приоритетом долгосрочного международного сотрудничества" и совместно выработать план действий "по улучшению состояния этого уникального водоема".

Процесс институционализации

Токаев отметил, что Астана поддерживает процесс институционализации СПЕКА, призванный в полной мере раскрыть ее огромный потенциал для эффективного продвижения многопланового торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами региона.

"Более того, в будущем были бы рады видеть новых участников СПЕКА - представителей государств-партнеров и институтов ООН. Предлагаю правительствам наших стран создать специальную рабочую группу СПЕКА. Кроме того, пользуясь возможностью, предлагаю провести специальную панельную сессию СПЕКА на полях очередного Международного форума Астана, который состоится в июне следующего года. Это мероприятие высокого уровня призвано объединить усилия мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы современности. Я также хотел бы предложить Казахстан в качестве места проведения одного из следующих саммитов СПЕКА во взаимно согласованное время", - добавил он.

Программа СПЕКА учреждена в 1998 году с целью содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Участниками программы являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан.